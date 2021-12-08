LG手機離開的空位…韓美市場由三星、中南美市場由小米填補. December. 08, 2021 07:50. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據悉，在韓國，三星電子占據了從智能手機領域撤出的LG電子的空位，而在中南美地區，小米等中國企業填補了空位。在北美市場，摩托羅拉取代LG電子位居市占率第三。 LG電子于今年4月宣布撤出智能手機事業，並于7月末完全退出。有評價認爲，與在LG電子擁有5∼10%左右市占率的韓國、北美、中南美等市場展開的競爭中，使用同一操作系統（OS）的“Android（安卓）陣營” 成功吸收了“水分”。 7日，根據市場調查機構Counter Point Research統計，今年第三季度（7至9月）韓國智能手機市場各制造商的市占率方面，三星電子爲85%，蘋果爲12%，LG電子爲2%。三星電子第一季度（1至3月）的市場占有率爲72%，但現在大幅上升，也就是說占據了LG電子第一季度市場占有率（14%）中的相當一部分。 此前，三星電子和蘋果公司以LG智能手機用戶爲對象，積極進行“二手補償銷售”，以吸引LG手機用戶。業內人士認爲，在使用相同操作系統的情況下，在LG電子撤出智能手機時上市的三星電子的可折疊屏智能手機深受歡迎，從而使三星電子的市場占有率大幅上升。據統計，蓋樂世Z Flip 3和Fold 3在第三季度的銷量接近100萬部，是韓國銷量第一和第四高的智能手機。 在北美市場，三星電子和摩托羅拉瓜分了LG電子留下的份額。LG電子數年來一直保持著北美市場第三的位置，僅次于蘋果和三星電子。LG電子去年第四季度的北美市場占有率爲9%，但今年第一季度（7%）和第二季度（3%）有所減少，第三季度的占有率甚至降至1%左右。三星從去年第四季度的16%增加到今年第三季度的34%，摩托羅拉在同期從3%增加到8%。 在中低價智能手機主導的中南美地區，中國企業正在提高市場占有率。LG電子在中南美市場的占有率去年第四季度爲5%，今年第一季度爲6%，但第二季度以後跌至3%以下。相反，中國智能手機制造商“小米”和“中興”的市場占有率從去年第四季度的7%多上升到今年第三季度的15%。

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