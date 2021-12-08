美國宣布「外交抵製北京奧運會」，中國表示「堅決反擊」. December. 08, 2021 07:51. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者 金基龍、申振宇記者 weappon@donga.com、kyy@donga.com.niceshin@donga.com. 美國在當地時間6日宣布，對明年2月舉行的北京冬奧會進行「外交抵製」。這是把中國政府在新疆維吾爾自治區的人權壓迫規定為「種族屠殺」，開始進行外交製裁。盡管中國公開警告要進行報復，新西蘭等仍宣布參與抵製，這種情況下，正在推進《終戰宣言》的文在寅政府暫時傾向於向奧運會派遣外交使團。 美國白宮發言人簡·普薩基當天表示：「拜登政府決定不向北京冬奧會和殘奧會派遣外交及官方代表團。」即，美國將派遣體育代表團，但不會派遣由政府高層人士或政界人士組成的正式使團參加開、閉幕式。普薩基表示：「在中國新疆，『種族歧視』和『踐踏人權』正在持續。我們不能參加奧運會比賽的進行曲。」 拜登政府實際上也公開要求其他盟國參與抵製。美國國務院發言人內德·普萊斯表示：「將從更多國家聽到（抵製）消息。」在這種情況下，新西蘭7日表示：「決定不派遣政府高層代表團參加北京奧運會。」預計，以英國、澳大利亞、加拿大等為中心，抵製宣言將會接連不斷。 中國強烈反對說：「將采取堅決的反擊措施。」中國駐美大使館發言人劉鵬宇7日抨擊說：「這是不會對奧運會成功舉辦產生任何影響的政治操作。」中國外交部發言人趙立堅6日也在例行記者會上表示：「如果美國擅自行動，中國一定會堅決采取反擊措施。」 預計美國將在9日、10日邀請韓國等110多個國家舉行的民主峰會上也要求共同參與抵製，但青瓦臺暫時對不參加奧運會的可能性保持距離。韓國外交部發言人崔永杉7日在例行記者會上表示：「美方通過外交渠道提前向我方通報了這一決定。不過沒有要求參與抵製。」他還表示：「韓國政府一直支持北京奧運會的成功舉辦。希望奧運會能為世界和平、繁榮和南北關系做出貢獻。」

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