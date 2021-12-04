青少年從明年2月開始需接種新冠疫苗才能去補習班. December. 04, 2021 07:23. by 金素英記者、李智允記者 ksy@donga.com,asap@donga.com. 沒有接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的青少年從明年2月開始將很難上補習班（培訓班）。因爲防疫通行證適用設施中包括補習班，年齡範圍從19歲以上擴大到12歲以上。從小學6年級到高中3年級。 中央災難安全對策本部3日公布了包含上述內容的《特別防疫對策追加措施》。首先，在防疫通行證適用設施方面增加了補習班、讀書室、網吧等11種。另外，此前屬于例外對象的12 ~ 18歲青少年也將從6日開始被適用防疫通行證。但由于接種需要一定的時間，所以將推遲8周左右，從明年2月1日開始適用。青少年（12 ~ 17歲）疫苗第一次接種率爲46.9%。因此，從明年2月開始，不接種疫苗或沒有遺傳基因擴增(PCR)陰性結果的青少年將不能進入補習班和讀書室。有評價認爲，事實上已經將青少年的疫苗接種義務化。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來表示：“爲了不給上學和學業帶來影響，應該盡量減少通過青少年可以利用的外部設施帶來的感染風險。” 爲了抑制確診病例的增加趨勢，此前食堂、咖啡屋、電影院、圖書館等也被包含在了防疫通行證適用對象之中。只有取得疫苗接種確認書或PCR陰性檢查結果，才能使用這些設施。政府爲了減少混亂，決定從6日開始擴大防疫通行證的適用範圍，不過將經過截止到12日爲期一周的過渡期後實行。 私人聚會允許人員也將減少。從6日開始，首都地區最多可以舉行6人聚會，非首都地區最多只能舉行8人聚會。未接種者只能包括1人。這比日常恢複開始前的“保持距離第四階段”時，聚會允許人員首都圈8人、非首都圈10人還要嚴格。因此，從上月1日開始的階段性日常恢複（與新冠病毒共存）第一階段在實施34天之後將暫時中斷。截止到明年1月2日，縮減聚會允許人員方針將持續4周，並根據流行情況進行調整。保健福利部部長權德哲表示：“國民們忍受了很長時間的不便，積極參與了預防接種，開始恢複了日常生活，但再次加強防疫，感到非常遺憾和抱歉。”

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