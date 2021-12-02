洪鉉翼：「如果終戰宣言不能實現……朝鮮明年夏天可能發動挑釁」. December. 02, 2021 07:43. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 正在美國訪問的韓國國立外交院院長洪鉉翼當地時間11月30日敦促發布終戰宣言。他說：「如果終戰宣言最終未能實現，明年夏天將是非常危險的夏天。」他主張，如果與朝鮮重啟談判，就應推遲明年的韓美聯合軍事演習。 洪鉉翼當天在華盛智庫伍德羅·威爾遜中心以「朝美關系前景」為主題舉辦的研討會上表示：「到明年2月北京冬奧會和3月韓國大選為止，朝鮮會進行觀望，但以後將不會再忍耐。」他表示，如果不能發布終戰宣言，朝鮮有可能發動挑釁。他說：「美國應該真正給朝鮮一個棄核的機會。作為第一個階段，文在寅總統提議至少應該宣布戰爭結束。」 洪鉉翼說：「從朝鮮的立場上看，美國不值得相信，雖然美國說得很厲害，但沒有行動。」即，朝鮮通過廢棄豐溪裏核試驗場和停止發射中遠程導彈等表現了誠意，但美國卻沒有采取任何相應措施。他還說：「應該讓朝鮮國務委員長金正恩成為（引領蘇聯改革開放的）戈爾巴喬夫，但我們卻正讓他成為斯大林。」 作為韓方專家參加研討會的韓國統一研究院院長高有煥也主張發布終戰宣言的必要性。他說：「朝鮮決心棄核和發展經濟並采取了先行措施，但卻沒有形成良性循環。」韓國國家安保戰略研究院院長金基正也表示：「為了韓半島的和平，終戰宣言是有可能的。」 韓國主要統一外交安保國策研究機關的負責人們異口同聲地敦促發布終戰宣言，但華盛頓的學界和智庫人士對此表示憂慮或批評。保衛民主基金會首席研究員戴維·麥克斯維爾表示：「在韓美看來，終戰宣言有危險的部分，容易走向破局」，蘭德研究所首席研究員斯科特·哈羅德說：「如果韓國過於熱衷於推動終戰宣言，可能令韓美關系受到傷害。」美國遺產基金會研究員布魯斯·克林寧提醒說，朝鮮發射導彈是聯合國對朝製裁決議禁止的行為，「因為朝鮮不發射導彈而予以稱贊，等於是稱贊朝鮮『今天沒殺人，幹得好』一樣。」 研討會結束後，洪鉉翼在與韓國媒體駐華盛頓記者的座談會上表示：「與朝鮮恢復談判時，應該推遲明年春天的大規模韓美聯合軍事演習。」

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