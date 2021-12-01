三星顯示器開始量産QD OLED，將于下月在CES上公開QD OLED電視. December. 01, 2021 07:43. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星顯示器公司30日舉行了紀念量子點（QD）有機發光二極管（OLED）顯示屏量産的出貨儀式。這是三星電子副會長李在镕宣布對顯示器進行投資2年後的事情。在一直由LG顯示器主導的大型OLED市場上，預計産品大衆化速度將會加快。 三星顯示器上月初在忠南牙山園區Q1生産線上開始批量生産QD顯示器。李副會長爲了在2019年10月把大型液晶顯示屏（LCD）生産線轉換爲QD，發表了到2025年爲止在生産設施的構築及研究開發上投資13.1萬億韓元的計劃，之後在去年7月把QD設備引進到相關生産線，准備了批量生産體制。 三星顯示器QD顯示屏的生産能力以8.5代（2200×2500毫米）素玻璃爲准，每月達3萬張。這一物量可以生産約100萬台55英寸和65英寸的電視。此前，能夠在全球市場上批量生産大型OLED面板的企業只有LG顯示器，通過此次量産意味著三星顯示器也具備了相關部門的制造力量。 預計相關QD顯示屏將首先用于三星電子和索尼産品。三星電子計劃明年1月在美國拉斯維加斯舉行的世界最大家電展示會“CES 2022”上展示QD OLED電視。

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