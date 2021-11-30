沒有準備就拋出「50萬億韓元支援」的尹錫悅和「我也接受」的李在明. November. 30, 2021 07:21. . 共同民主黨總統候選人李在明昨天提到國民力量黨總統候選人尹錫悅提出的「就任後因新冠疫情遭受損失的小工商業者和個體戶支援50萬億韓元」的承諾，並表示，「沒有必要拖到那個時候。尹錫悅候選人提出的50萬億韓元援助承諾，我也接受」，表示要反映在明年預算裏。尹錫悅表示：「這是值得歡迎的事情。先說這是民粹主義，後來好像才明白了（其必要性）。」 尹錫悅本月初承諾：「新政府上臺100天內將投入50萬億韓元，全額補償因政府限製營業時間而給個體戶和小商工人造成的損失。」對此，李在明逆向提議說：「如果在明年正式預算中編製尹錫悅提出的50萬億韓元支援預算，尹錫悅不會吃虧。」李在明曾經推進用19萬億韓元超額稅收向全國國民發放災難補助，後來因政府以「違反國家財政法」為由表示反對而被迫取消，10多天後又響應了在野黨提出的「撒現金」承諾。 尹錫悅表示，將使用明年政府預算案（604.4萬億韓元）的8.3%（50萬億韓元），但他又沒有說明如何籌措財源。因此，它與李在明提出的每年花費20萬億至59萬億韓元的「基本收入」承諾一起，被批評為「代表性民粹主義競選承諾」。實際上，就算是李在明和執政黨同意，也幾乎不可能增加預算。因為在「李在明提出的地區貨幣預算」等問題上，朝野未能縮小分歧，政府也不可能贊成。這只會讓隨著新冠疫情再度擴散和奧密克戎變異毒株的出現而再次陷入困境的個體戶們在滿心歡喜之後更加失望。 然而，在這種情況下李在明仍然表示同意，這只能是為了撈取作為候選人「如果國民需要連在野黨的主張也會接受」的正面形象，同時也是一種考慮到了即使執政黨同意也不能增加預算、最終將由在野黨承擔責任的政治籌碼。尹錫悅卻表示「這是值得歡迎的事情」，這不得不讓人慨嘆，民粹主義是不分朝野的。 不管是如果100天後當選總統，公布了投入50萬億的競選公約，卻沒有表明是靠減少某些預算來籌措款項或通過發行國債來舉債的尹錫悅，還是距離預算案通過僅剩兩天法定期限還表示「接受這一建議」的李在明，都是同樣的不負責任。在無法預測的國內外經濟形勢下，國會本應該嚴格監督政府支出，卻被兩名總統候選人的言論所左右，將難以避免帶頭動搖財政健全性的批評。

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