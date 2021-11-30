張禹珍/林鍾勳組合首次打進世乒賽男雙決賽，創造韓國乒乓球曆史. November. 30, 2021 07:21. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 張禹珍（26歲）和林鍾勳（24歲）作爲韓國男子乒乓球選手，曆史上首次登上了世界乒乓球錦標賽男子雙打決賽舞台。 29日，在美國休斯敦舉行的世乒賽男子雙打半決賽中，世界排名第16位的張禹珍/林鍾勳組合以3-1（8-11、11-4、11-9、11-7）戰勝了日本組合宇田幸矢/戶上隼輔，晉級決賽。在上月舉行的亞洲錦標賽決賽上，兩位選手曾以1比3負于對手。但僅過一個月，他們就在更大的舞台上成功一雪前恥，將自己的名字載入了韓國乒乓球的曆史。 張禹珍說：“比起每場比賽都有負擔，似乎是在享受中度過的。我們一定會爲韓國乒乓球帶來金牌。”林鍾勳自信地說：“決賽對手瑞典組合兩次戰勝中國隊晉級，氣勢很好，但在大賽上我們取得了比他們更好的成績。” 曾指導過兩位選手的KGC人參公社主教練崔賢鎮分析表示：“雙打，右撇子和左撇子組成組合是比較有優勢的，兩人確實很合適”，“左撇子的林鍾勳接發球的時候通過強大的反手爲下一拍創造優勢，而習慣用右手的張禹珍則通過其自身優點強大的正手擊球制造決勝良機，以此來一決勝負。” 韓國男子乒乓球隊從1987年新德裏世乒賽的安宰亨/劉南奎組到2017年杜塞爾多夫世乒賽的李相洙/鄭榮植組合，共獲得8枚世錦賽男雙銅牌。韓國最近一次在世乒賽上奪得金牌是在6年前的2015年蘇州世乒賽混雙比賽上，當時梁夏銀（浦項能源）和許昕（中國）組成韓中雙打組合奪得冠軍。 決賽將于30日舉行。韓國組合的對手是3比0完勝林高遠、梁靖崑組合（第2位•中國）的克裏斯蒂安•卡爾松/馬蒂亞斯•法爾克組合（第31位•瑞典）。他們在8強賽上還戰勝了中國的樊振東/王楚欽組合。勝負的關鍵在于如何迅速掌握，正手擊球技術好的左撇子卡爾松和使用異質塗膠（前後塗膠種類不同，賦予球質、球速強烈變化的乒乓球拍）的右手將法爾克的不規則攻擊。

한국어