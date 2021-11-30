路易威登第一位黑人首席設計師阿布洛去世. November. 30, 2021 07:22. by 金民 kimmin@donga.com. 作爲法國著名服裝品牌路易-威登第一位黑人首席設計師的美國設計師維吉爾•阿布洛（照片）與癌症做了很長時間的鬥爭，但最終還是于28日（當地時間）去世了。享年41歲。 故人于2013年創立了自己的品牌“Off White”，他因大膽地將電纜作爲運動鞋鞋帶的果敢實驗而被稱爲“千禧一代的卡爾•拉格菲爾德（香奈兒的前首席設計師）”。阿布洛的遺屬當天通過Instagram傳達了他的死亡消息，並表示：“2年前（阿布洛）被診斷爲患上了罕見的心髒癌—心髒血管肉瘤，但是本人不想告訴世人。” 阿布洛于1980年出生于美國伊利諾斯州羅克福德，是非洲加納移民者的後代。他在威斯康星大學專攻土木工程之後，2009年作爲“芬迪（FENDI）”的實習生進入了時尚界。他以低廉的價格購入“拉夫-勞倫馬球男裝”不太受歡迎的産品，然後加入自己獨特的印花設計，以高價轉賣出去。他還與家具品牌宜家（IKEA）、依雲礦泉水、麥當勞等合作，于2018年被路易威登看中。說唱歌手坎耶•韋斯特、歌手碧昂絲、電視人金•卡戴珊、演員蒂莫西•柴勒梅德等都穿過他設計的服裝。 路易-威登集團（LVMH）總裁伯納德•阿爾諾通過聲明表示哀悼說：“他不僅是天才設計師和先驅者，還是擁有美麗靈魂和偉大智慧的人。”

한국어