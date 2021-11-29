K農水産食品出口額曆史上首次突破100億美元. November. 29, 2021 07:21. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 今年農水産食品的出口額曆史上首次突破了100億美元。據分析，外國人對韓餐的滿意度也上升到了95%等，從K-Pop、K-Contents開始的對韓國的關注正在擴散到飲食領域。 農林畜産食品部和海洋水産部28日表示，今年截止到本月25日，農水産食品的出口額爲101.03億美元，比去年同期增加了16.1%。農水産食品年出口額突破100億美元是自1971年開始進行相關統計以來的第一次。去年的年出口額爲98.7億美元。 排在第一位的出口品種是紫菜（海苔），共向113個國家出口了6億美元以上。曾以內需爲中心的草莓、葡萄、人參、辛奇（韓式泡菜）等也成爲出口優勢項目。農林畜産食品部的一位有關負責人表示：“今年的農水産食品出口增長率（16.1%）是近10年來最高的。這是受韓流擴散和全世界對健康食品的關注增加的影響。” 世界人民對韓國飲食的關心也在提高。農林水産食品部和韓餐振興院于8、9月以居住在美國、加拿大、中國、日本等海外主要國家17個城市的當地人爲對象進行的調查結果顯示，94.5%的人對韓餐表示滿意。這比去年調查時增加了3.5個百分點。 吃過韓餐的海外當地人最常吃的食物是韓式炸雞（30.0%）。其後依次爲辛奇（27.7%）、拌飯（27.2%）、炒年糕（18.0%）、紫菜包飯（15.5%）等。最受歡迎的菜單依次是韓國炸雞、辛奇、拌飯。

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