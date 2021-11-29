“與新冠病毒共存”時代，首爾馬拉松大會盛況空前. November. 29, 2021 07:21. by 金培中 wanted@donga.com. 在深秋，零下2度的寒冷天氣裏，健將們的熱情依然高漲。在首爾松坡區奧林匹克公園和平之門旁邊的起跑線附近，參賽者們爲了暖身，甚至穿上了塑料雨衣熱身。 上午8時，隨著發令槍聲的響起，精英賽及大師賽男女參賽者們向著位于蠶室學生體育館前的終點，在這一帶跑了42.195公裏。沒有風，不知不覺間氣溫也上升到了5度，參賽者們以輕松的身體提高了速度。 28日，自2019年3月以後時隔2年8個月舉行的首爾馬拉松兼第91屆東亞馬拉松大賽展開了激烈的角逐。去年5月在亞洲首次舉行了“世界田徑文化遺産大會”，同年11月晉級“白金標（IAAF Platinum Label）”大會後首次舉行。在過去的近2年時間裏，韓國馬拉松比賽因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情接連被取消，在迎來“與新冠病毒共存”時代的情況下，通過抽簽從申請者中抽出部分人，邁出了第一步。 對于因新冠肺炎疫情而失去比賽場地的馬拉松選手來說，此次比賽只讓他們無比高興。從2012年開始一直參加東亞馬拉松比賽的德國人皮賽德•塞巴斯蒂安表示：“去年因新冠肺炎疫情而取消了比賽，感到很遺憾。雖然在第一次抽簽時落選，但由于出現空缺，得到了寶貴的參賽機會。雖然准備時間很短，但是能夠上場，所以心情很好。”當天，他以3小時19分56秒的成績通過終點線後，露出了燦爛的笑容。 韓國國內精英部門冠軍的榮耀歸于男子組的朴敏浩（22歲•科隆）和女子組的崔貞潤（28歲•華城市廳）。朴敏浩說：“好像每次比賽都看前輩們的背跑過很多次。這次比賽給了我很大的動力。希望在明年杭州亞運會上取得進入前三名的好成績，來提升停滯不前的韓國馬拉松的氛圍。”崔貞潤還是僅在東亞馬拉松比賽上就獲得7次冠軍的“大師賽女王”李靜淑（56歲）的女兒。她說：“由于受到出身于馬拉松國家隊的父母的影響，一直被稱爲‘誰的女兒’。我很高興本次比賽能以我的名字堂堂正正地獲得冠軍。”。 爲了成功舉辦大會，在現場的各個地方都傾注了心血。全部接種完畢的參賽者必須在48小時內提交基因擴增（PCR）檢查陰性確認書。進入起跑線的最後一關設有體溫測量器和自動噴射系統。精英國際部在韓國國內首次采用了在馬拉松訓練聖地肯尼亞舉辦的二元化方式，將“密集”最小化。

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