“K-Contents讓世界市場出現裂痕……最終堤壩潰決”. November. 26, 2021 07:33. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我沒有想過能滿足大衆。我想這類題材的觀衆一定會喜歡，很多人都看了，非常神奇。” 他就是憑借Netflix（奈飛）原創電視劇《地獄》登上世界第一寶座成爲全球明星導演的延尚昊（43歲•照片）。他在25日的視頻采訪中說“一覺醒來就聽說（《地獄》）登上了收視第一的寶座，我一時有些懵了”，表達了電視劇僅公開一天就占據世界第一的感想。 25日，根據在線視頻服務（OTT）內容排名統計網站“Flix Patrol”的統計，以24日爲准，《地獄》在Netflix電視節目領域位居世界第一。在公開的第一天（20日）排名第一，第二天下降到第二，從22日開始重新占據了第一的位置。在韓國電視劇中，《地獄》在最短時間內登上了第一位，再加上票房勢頭持續，《地獄》被稱爲“第二個鱿魚遊戲”。 延導演就包括《地獄》在內的韓國文化內容物的人氣表示：“這是此前韓國電視劇和電影在世界市場上積累的信任爆發的結果。” “我喜歡‘決壞（堤壩或防護堤被水衝塌）’這個詞。從10多年前開始，韓國文化內容物讓世界市場這堵牆上出現了裂痕，這些裂痕聚在一起，最終導致堤壩潰決。” 《地獄》被評價爲是在題材作品的趣味性和正義等哲學的深奧性之間很好地穩住平衡的作品。延導演說：“在大學時最喜歡看的是（日本漫畫）《20世紀少年》，對于該作品是如何體現均衡感的，我思考了很多並構思了這部作品。” 《地獄》的核心設定是天使告知特定的人去地獄的時間，在預告的時間裏地獄的使者出現，顯現地獄的痛苦。雖然引發好奇心的設定本身就是讓觀衆看完電視劇的原動力，但是在結局上也沒有對地獄行告知和顯現爲什麽會發生的答案而感到遺憾。他說：“《地獄》是一部講述巨大的宇宙恐懼和面臨它的人類的樣子的Cosmic（宇宙的）驚悚類型片”，“Cosmic驚悚就是神秘的狀況就那麽神秘地放著，現實性地表現面臨這種情況的人類的樣子，這是核心所在。” 外界對《地獄》第二季的制作也非常關注。與延導演和崔奎錫漫畫家一起制作的同名網絡漫畫不同，電視劇結尾部分增加了留有第二季余地的場面，這也讓觀衆對第二季充滿了期待。對此，延導演表示：“明年下半年可能會首先以漫畫形式推出後續故事。是否將其影像化還需要討論。”延導演的下一部作品是演員姜受延、金賢珠等出演的Netflix原創科幻電影《貞伊》。

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