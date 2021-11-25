什麽樣的死亡. November. 25, 2021 07:17. . 還有比死亡更確切的嗎？人總是要死的，只是原因和時機不同。但並不是所有的死亡都伴隨著哀悼。19世紀英國畫家布裏頓•裏維爾畫的這幅畫中只有死者，沒有哀悼的人。只有一條狗。爲什麽會這樣呢？ 活躍在維多利亞時代的裏維爾從17歲開始就在倫敦皇家美術學院展出作品，才華出衆。他雖然擅長神話和曆史繪畫，但以動物畫家而聞名。特別是表情像人的狗的畫，大受歡迎。在他48歲時畫的這幅畫中，有個身穿中世紀盔甲的男子躺在鋪著青布的床上。胸前放著花環，看來他已經不是這世上的人了。守在床前的狗用哀悼的眼神看著他。這是一只尋血獵犬，是歐洲王室和修道院常養的貴族血統的獵犬。題目“Requiescat”是拉丁語“安息”的意思，意思是爲死者祈禱冥福。所以現在這只狗是唯一爲主人的死而悲傷的喪主。這幅畫在完成的那一年就在皇家美術學院展出，受到了極大的贊揚。因爲騎士精神和忠犬的獻身是維多利亞時代人們喜愛的主題。爲了證明這幅畫的人氣，第二年畫家又畫了兩幅。 騎士精神是中世紀在歐洲成立的理想行爲規範。騎士需要遵守的主要品德有勇猛、忠誠、名譽、寬容、禮儀、保護弱者等。但是中世紀封建社會不可能是如此理想的社會。獨占武器和盔甲的騎士們反而經常做出正面違反騎士精神的不道德和暴力行爲。畫中的騎士似乎也不太像騎士。因爲沒有家人、同事、鄰居等哀悼的人。只有忠犬守護著他最後的路。美術評論家

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