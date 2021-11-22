特朗普身穿跆拳道服接受名譽九段證書. November. 22, 2021 07:16. by 金民 kimmin@donga.com. 韓國國技院授予美國前總統唐納德•特朗普榮譽九段證書。 韓國國技院院長李東燮（音）20日訪問了特朗普前總統的別墅—美國佛羅裏達棕榈灘海湖莊園，並向特朗普前總統贈送了榮譽九段證和跆拳道服。李院長表示：“據我所知，特朗普前總統平時對跆拳道有著特別的感情”，“希望今後多多關注跆拳道和國技院，並給予合作。”據悉，李院長的此次訪問是在居住在當地的美國僑胞的安排下進行的。 特朗普在獲得榮譽證書後表示，“非常榮幸。跆拳道是（發生新型冠狀病毒肺炎的）最近爲了保護自己而學習的優秀武學”，“如果我能再次當選，我將穿著跆拳道道服前往美國國會議事堂。”與此同時，特朗普還邀請國技院跆拳道示範團訪問美國。 在傳達儀式上公開的別墅內照片也成爲話題。別墅牆上挂著特朗普2019年6月與朝鮮國務委員會委員長金正恩在板門店見面握手的照片。此外，還確認了2019年特朗普前總統會見英國女王伊麗莎白二世等在任期間拍攝的6張照片。 有人觀測說，這些照片是特朗普即將發行的相冊的一部分。同一天，《紐約時報》報道稱，特朗普將于下月7日出版卸任後的第一本著作《我們一起的旅程（Our Journey Together）》。該相冊將包括他在任期間的所有照片。該書售價爲74.99美元（約9萬韓元），包含親筆簽名的版本將以229.99美元（約27萬韓元）的價格進行預售。

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