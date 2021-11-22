李在明：「向往統一為時已晚」. November. 22, 2021 07:16. by 姜聲煇, 柳聖烈 yolo@donga.com,ryu@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明21日表示，「將打造『李在明的（共同）民主黨』，而不是『（共同）民主黨的李在明』」，預告將對選舉對策委員會進行大手術。李在明前一天還表示，「向往統一的想法已經晚了。希望不要過於從政治上處理，希望從實際利益上處理」，表明在政策上將與現政府有所區別。 李在明當天在臉書上表示：「將重新回到起點，完全重新開始。選舉對策委員會也將重新開始。要靈巧地、輕快地快速奔向國民希望的地方。」他還降低姿態地說：「我好像也漸漸被關在民主黨這個大碗裏了」，「做錯了的就要承認錯誤，不足的就要承認不足，我會以低姿態丟掉一切，重新開始。」他此前曾稱選舉對策委員會是「還沒有上陣的羅馬軍團」，委婉地表示了不滿，現在進一步直接表現出全面改組選舉對策委員會的決心。李在明前一天拜訪忠清北道論山市市長時也表示，「就連李在明也未能順應國民的變化和革新之望」，發聲表示反省。 面對李在明的多次批評，共同民主黨當天召開了緊急議員全會，討論了賦予李在明全權改組選舉對策委員會的方案。該黨代表（黨首）宋永吉當天在自己的臉書賬號上寫道：「讓我們放下一切，放下身段下放（毛澤東讓高層領導及其子女在農村和工廠工作的政策），重新出發。」他在前一天參加一檔網絡媒體節目時表示：「將研究讓李在明全權負責革新問題的方案。」不僅是該黨前總統競選人金鬥官、國會議員李光宰，相當於前國務總理丁世鈞競選團隊幹將的四選國會議員金榮柱也於當天辭去了共同選舉對策委員長的職務，配合了革新氛圍。 在共同民主黨以選舉對策委員會為首陷入危機論的情況下，國民力量黨決定在本周成立以前緊急對策委員會委員長金鐘仁、金秉準（音）和前新政治民主聯合（現共同民主黨）代表金漢吉為「三角體製」的選舉對策委員會。國民力量黨總統候選人尹錫悅當天在與金漢吉會晤後對記者說：「決定由金鐘仁任總管選舉對策委員長，金秉準和黨代表（黨首）李俊錫（當然職）任常任選舉對策委員長，金秉準將組建新時代籌備委員會，一起參與政權更叠。」 尹錫悅就設立直屬於總統候選人的新時代籌備委員會一事解釋說：「在推動青年一代和壯年一代一體感、地區間和解的同時，還將為猶豫著尚未決定與國民力量黨一起的中立和合理進步勢力，打造與他們一起的平臺。」

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