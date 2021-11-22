不愧是K-Contents…《地獄公使》一上線就成爲世界第一. November. 22, 2021 07:17. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 上周末，全世界都打開了“地獄之門”（照片）。Netflix原創電視劇《地獄公使（hellbound）》僅公開一天就登上了世界第一的位置。與《鱿魚遊戲》公開6天才登上世界第一寶座相比，《地獄公使》登上第一寶座的速度大大加快。有評價認爲，這是反映韓國電視劇成爲世人信賴的內容物的成績單。 21日，據在線視頻服務（OTT）內容排名統計網站“Flix Patrol”透露，19日在190多個國家同時公開的《地獄公使》20日在韓國、新加坡、墨西哥、比利時、阿聯酋等24個國家占據首位，登上了全球電視秀部門流媒體排行榜的第一位。此前的《鱿魚遊戲》在9月17日公開後，在同月23日登上了世界第一的位置。 《地獄公使》在法國、巴西、印度等國家位居第二，在美國、加拿大、德國等國家位居第三，因此，排名第一國家的數量遲早會大幅增加。《鱿魚遊戲》至今爲止在94個國家排名第一，而《地獄公使》超越這一紀錄只是時間問題。 執導《地獄公使》的延尚昊導演21日在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“韓國電視劇取得了很好的成果，因此覺得不能潑冷水，所以很擔心”，“我當時就想‘如果拿不到第一名怎麽辦’，但第一天就拿了第一名，真是令人吃驚。” 從9月23日開始，除5日以外一直占據世界第一位的《鱿魚遊戲》因另一部韓劇的出現，被擠到了第二位。世界電視劇市場正在成爲韓國電視劇之間競爭的“K內容物角逐場”。

한국어