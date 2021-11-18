「確診3000多人」「危重患者史上最嚴重」，要抓緊時間打加強針. November. 18, 2021 07:18. . 隨著高齡人群接連發生突破感染，截止到17日零時，新冠肺炎危重患者人數達到了歷史最高值522人。全國重癥患者病床使用率為61.5%，但首都地區為76.7%，已經超過了暫時中斷「分階段恢復日常生活（與新冠共存）」的最低標準（75%）。國務總理金富謙表示：「僅從首都地區來看，一天一天都很難堅持下去。」新增新冠患者也達到3187人，是繼9月25日3270人之後的歷史第二高。 隨著防疫當局轉為實行「與新冠共存」體系，危重患者的增速超過了預想水平。這是因為，雖然一劑疫苗接種率為81.9%，完成接種率為78.4%，但對德爾塔變異毒株無能為力，而且以免疫效果下降的60歲以上高齡群體為中心，出現了很多突破感染。危重患者的84.3%和死亡者的97%是60歲以上的高齡群體。 政府昨天公布，將把這些高齡群體和療養醫院患者等人的加強針間隔從第二劑接種後的6個月縮短為4個月，50多歲人群縮短為5個月，到年底前結束1378萬人的加強針接種。此前實施加強針接種的以色列的統計結果顯示，接種加強針的人與完成兩劑接種的人相比，確診率減少到十分之一，重癥化率減少到二十分之一。由於德爾塔毒株仍在肆虐，而且病毒活躍的冬天即將來臨，因此必須加快打加強針的速度。 「與新冠共存」是承受患者數量增加的防疫體系，但如果新增患者數量達到目前的水平，危重患者數量也只能增加。雖然上周之後移動量小幅減少，但是今天高考結束後，以考生為中心的移動量再次增加，如果持續到年底辭舊迎新聚會的季節，流行將會達到無法控製的狀態。如果不想回到痛苦的保持社交距離體系，就應該戴口罩和遵守針對各設施的防疫守則，防止感染擴散。 目前，新冠重癥患者用病床為1127個，比1年前（138個）增加了8倍。由於病床已經大幅增加，因此進一步擴充病床必然會受到限製。但據說，與實際重癥患者人數相比，正在使用的重癥患者病床數更多。加上一般患者應得的部分，這是好不容易得到的病床，因此有必要進行盤點，以便有效利用。

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