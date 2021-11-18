美國夫婦收藏的35幅美術品以8112億韓元成交. November. 18, 2021 07:18. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 據《紐約時報》（NYT）等媒體16日（當地時間）報道，來自美國紐約的房地産財閥夫婦在離婚過程中拍賣的35幅著名現代美術作品以6.76億美元（約8112億韓元）的總價售出。 15日，紐約房地産開發商哈裏•麥克洛（84歲）和前妻琳達在蘇富比拍賣會上大舉拿出了被評爲美國現代美術巨匠的馬克•羅斯科、傑克遜•波洛克、安迪•沃霍爾等作家的作品。35幅作品中標價最高的是被稱爲抽象主義大師的羅斯科的《第七號》，以8250萬美元的價格賣給了身份不明的亞洲收藏家。 隨後波洛克的《數字17,1951》以6100萬美元成交。瑞士雕塑家阿爾貝托•賈科梅蒂的作品《Rene》以7840萬美元的價格出售，流行藝術巨匠安迪•沃霍爾表現演員瑪麗蓮•夢露的臉的絲網作品《Nine Merrill’s》以4730萬美元的價格成交。 當初，蘇富比預測當天拍賣的中標總額爲4億美元左右。但《紐約時報》分析說，參與拍賣的作品只由美術品愛好者喜愛的傑作組成，因此以高出當初預想的價格售出。據分析，最近美國經濟出現複蘇迹象和資産市場好轉等也産生了影響。 麥克洛夫婦于1959年結婚，並于2018年離婚。離婚當時，法院就財産分割判決稱：“出售共同所有的65幅作品後，將其收益金平分。”因此，在三年後的當天舉行了拍賣活動。尚未處理的30件藏品將于明年5月拍賣。

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