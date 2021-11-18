居家工作者，每10人中有3人「收入比一年前減少」. November. 18, 2021 07:19. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 去年，因新冠疫情的擴散，16.6%的成年人在家工作。一項調查結果顯示，平均每10名在家工作的員工中有6人認為「在家工作效率高」，10人中有3人回答收入比1年前有所減少。 統計廳5月17日以36000名19歲以上成年人為對象進行的「2021社會調查」顯示，在新冠疫情期間在家工作的人占16.6%。按高低排序，分別是專門管理職（34.6%）和事務職（29.3%）、服務銷售職（8.7%）。回答在家工作「效率高」的人（56.8%）多於「效率低」（43.2%）的人。從各年齡段的滿意度來看，19歲∼29歲最高，達到62.8%，接下來分別是60歲以上（60.6%）、30多歲（58.7%）、50多歲（57.6%）和40多歲（51 . 45%）。 就在家工作效率低下的原因，50.2%的人認為「在家工作很難處理」。其次是「職員之間很難溝通」（16.4%）、「因為家務和育兒很難集中精力工作」（10.1%）、「在家工作環境不完善」（9.3%）。 回答「工作和家庭生活都很重要」的人占48.2%，比之前的2019年（44.2%）增加了4.0個百分點。這是自2011年改變統計標準以來的最高值。回答「相比工作更重視家庭生活」的人也達到18.3%，創歷史新高。 回答「家庭收入比一年前減少」的占32.1%，比2019年（22.8%）增加9.3個百分點。26.2%的人回答說：「家庭負債比一年前增加。」30多歲和40多歲的人分別占35.8%，所占比率最高。回答「負債減少」的人占8.6%。

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