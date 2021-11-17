「尿素大亂」是糟糕的海外產業信息體系造成的人災. November. 17, 2021 07:18. . 據悉，尿素溶液大亂始發之日上月11日，中國海關當局采取「加強尿素品種檢查」措施，但大韓貿易投資振興公社（KOTRA）北京貿易館和韓國產業通商資源部認為該事件是「化肥等農業問題」，並向青瓦臺進行了報告。受中美經濟霸權戰爭和各國環保政策等影響，全球供應鏈發生動搖的情況下，本應及時掌握會給整個經濟帶來巨大沖擊的變化並發出警告的信息報告和分析體系出現了故障。 KOTRA北京貿易館認為，中國的尿素出口相關措施只是肥料用原材料問題，並於上月22日報告給了總部。這是足以令在柴油發動機的大氣汙染物減排裝置上使用尿素溶液的轎車、貨車、消防車、建設機械和發電站等都停止運轉的重要事件，但政府沒有意識到這一點。據悉，產業資源部也向上級報告了內容相似的報告，而青瓦臺有關人士解釋稱「原以為是化肥問題」，也證明了這一事實。中國采取措施後過了3周，應對遲緩的韓國政府才舉行第一次對策會議，就是這種一再誤判的結果。 KOTRA表示：「我們是出口支援機構，沒有負責進口問題的部門。」雖然這是令人啼笑皆非的辯解，但也不能把責任全部推給一介國營企業。作為最大貿易國的中國的出口政策變化，應該由駐華大使館、外交部和收集、分析海外產業信息的國家情報院合作判斷其重要性和影響。現政府初期曾擔任總統政策室長協調韓國經濟政策的駐華大使張夏成，聲稱要中斷非法調查和政治介入、建立海外產業信息等強有力的情報組織的國情院院長樸智元，難逃「尿素溶液大亂」的責任。 雖然供給仍然不順暢，但是政府和大企業正在努力確保進口渠道，因此尿素溶液大亂正在逐漸得到緩解。但是，就像此次確認的那樣，如果不修補快要完蛋且手腳不協調的海外產業信息的報告分析體系，類似事件發生時必然會再次發生人為災難。政府在大幅完善海外產業情報分析能力的同時，應盡快恢復有機地連接駐外使領館、進軍當地的企業的產業信息網，以應對全球供應鏈的劇變。

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