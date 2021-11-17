急診室裏的「動脈硬化」……因為沒有空病床，患者經常要等三四天. November. 17, 2021 07:18. by 趙健熙 becom@donga.com. 40多歲的女性A某13日淩晨4時左右因急性肺炎來到首爾B大學醫院急診室。她感染了新冠肺炎，需要立即轉到重癥病床接受治療。但是，由於最近新冠重癥患者劇增，沒有空病床。結果，B醫院在整整過了3天的16日上午，才在新冠病區設立簡易床，讓A某住院。 最近，像A某一樣長時間待在急診室的新冠患者層出不窮。有的患者是被確診後在家中等待時狀況出現惡化，有的則是因其他癥狀來到急診室後被確診為陽性，但找不到空病床，只好在急診室等待。 直到上個月為止，患者在急診室等待一天的這種情況還很少見。但是，進入本月以來，持續等待三天左右的情況越來越多。10日，被送到首爾C大學醫院急救室的60多歲男性患者因為找不到可以同時進行新冠治療和血液透析的醫院，12日下午才被送到了京畿道平澤市的醫院。在另一家中型醫院，上周有患者在急診室等待了5天後才分配到了病床。 雖然新冠重癥患者病床不足是根本原因，但防疫當局僵化的病床分配程序也助長了問題。韓國政府8月初表示，「將降低急診室的飽和狀態」，增加了應急（快速）聚合酶鏈式反應（PCR）檢測，在1小時內就可以確診感染新冠病毒。但是，如果急救患者在快速檢測中被判定為陽性，並不予以承認。需要6到8個小時的正式檢查後才會開始分配病床的程序。 隨著急診室變成了「病床等待空間」，非新冠急診患者不能及時接受治療的擔憂也在增加。據中央醫療急救中心綜合狀況板顯示，截至16日下午3時，首爾市內急救室負壓隔離病床的啟動率為86%。漢陽大學醫院應急醫學科教授姜亨九（音）表示：「在新冠疫情暴發以來，首爾所有的急診室都像動脈硬化一樣被堵塞。不知道還有多少急救患者錯過了黃金時間。」

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