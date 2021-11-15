“在數子世界，色即是空 空即是色即今已變成現實”. November. 15, 2021 08:46. by 金甲植 dunanworld@donga.com. “人工智能（AI）”也有佛性嗎？ 最近出版的《AI 佛教》（damnbooks出版社）講述了第四次産業革命。作者是海印寺高伽大學代理校長波義耳大師（49歲•照片）。他畢業于海印寺僧伽大學，在首爾大學哲學系獲得碩士學位後，又完成了博士課程。在僧伽大學時期的論文征集活動中，他憑借“人工智能機器人的佛性研究”獲得大獎，致力于人工智能時代佛教的作用和對未來的研究。11日，記者在首爾江南區SETEC舉行的佛教博覽會上見到了他。 ―人工智能也有佛性嗎？ “機器沒有佛性或靈性是傳統常識。但是隨著人工智能、大數據、深度學習等科學進步的加速，機器和人類的領域變得模糊起來。不顧有無，不偏不倚是中道的教誨。這一話題的核心是區分氣期和人類的境界，或者說牆坍塌了，現在兩者的關系是相互依存的。” ―您在書中主張，迫切需要對第四次産業革命進行宗教界研究。 “物理學、人工智能、大腦科學等領域專家提出了如何生活的哲學問題。他們談論藝術和哲學，談論佛祖和耶稣的時代已來臨。” ―很多人認爲在第四次産業革命時代應該關注佛教的世界觀，對此您怎麽看？ “沒有固定的真實面目的‘色即是空 空即是色’廣爲人知。在過去，這聽起來像浮雲，但在以元宇宙（metaverse）爲代表的數字世界中，即今已變成現實。” ―佛教的優點是什麽？ “佛教對人的心靈進行了2000多年的學習。冥想和參禅可以提供平安（內心的平靜）和洞察。佛祖所說的‘天上天下唯我是尊’是不可替代的存在。即使是爲了作爲那樣的存在生存下去，也要修生養性。 ―作爲修行者，應該擁有怎樣的心態？ “弟子們向臨近涅磐的佛祖詢問了葬禮的步驟，得到的回答非常堅決。總而言之就是‘不要在意這些’、‘世界正在快速變化，不要偷懶，要努力前進’。如果不能用第四次産業革命時代的語言和思維來傳達佛祖的法律，就只能被淘汰。”

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