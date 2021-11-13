就算是6個月的任期，有嫌疑的經濟首席秘書也不合適. November. 13, 2021 07:08. . 經確認，被任命為文在寅政府青瓦臺新經濟首席秘書的前產業通商資源部能源資源室室長朴元柱，作為「月城核電站一號機經濟性評價造假疑惑」事件的主要嫌疑人，目前仍在接受檢察機關的調查。正在調查該事件的大田地方檢察廳即將決定是否起訴朴元柱，有人指出，青瓦臺強行進行人事安排是不妥當的。 朴元柱16次出現在檢察機關以濫用職權嫌疑起訴前產業部長白雲揆等人的公訴狀上。起訴書中指出，他是「產業部負責月城一號機提前關閉及運行中斷業務的實務負責人」。他在2018年4月與能源資源室科長鄭某的電話中喝斥道：「那些人（韓國水力原子力職員）為什麽總是說有經濟價值呢？」「在現政府任期內，一號機能轉起來嗎？」韓國水力原子能職員也通過免提電話聽到了這一發言。檢察機關認為，朴元柱根據白元揆的指示，介入了反對政府脫離核電站政策的前韓國水力原子能社長李官燮的辭職施壓。 青瓦臺一名有關人士表示，「朴（元柱）首席秘書沒有被起訴，檢察機關調查審議委員會也曾勸告中斷調查」，認為這一人事安排沒有問題。但檢察機關並沒有對朴元柱做出起訴與否的判斷，並沒有做出不起訴處分。在起訴與否明確之後再進行人事變動，不是也可以嗎？而且，檢察調查審議委員會今年8月勸告不起訴和中斷調查的，是白雲揆涉嫌韓國水力原子能1481億韓元的瀆職教唆，而不是朴元柱相關事件。因此有人批評，青瓦臺是不是在向將決定是否起訴朴元柱的檢察機關提示方針。 就算是情況緊急、任期只剩下6個月的人事安排，把正在接受檢察機關調查的嫌疑人提拔到青瓦臺要職，也不能看作是正常的人事安排。如果事先知道上述事實還強行進行人事安排，就是沒有常識，如果是不知情，就暴露出了人事檢驗存在重大漏洞。文在寅總統應立即撤銷對朴元柱首席的任命。

한국어