鄭義溶：「韓美就終戰宣言進行了相當程度的協調……可能不會輕易達成協議」. November. 12, 2021 07:27. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國外交部長鄭義溶就有關終戰宣言的磋商表示：「韓美之間已經進行了相當程度的協調。」但他同時表示，同朝鮮達成協議並不容易。 鄭義溶在11日舉行的國會外交統一委員會全體會議上，就「有關於駐美大使李秀赫發言的報道，（關於終戰宣言的討論）有了進展是否屬實」的提問答道：「是的。雙方就大原則達成了協議，目前正在磋商形式和內容如何進行。」此前，李秀赫曾在駐美記者座談會上表示：「韓國和美國正在就終戰宣言的文本交換意見。」 不過，在被問及「終戰宣言能順利達成協議嗎？」時，鄭義溶後退一步說：「我認為並沒有那麽樂觀。」他還表示：「不是只靠韓美之間的協議就能達成，因此並非那麽容易。」據悉，事實上，上個月美國國務院朝鮮事務特別代表金聖訪韓時，向韓國政府轉達了美國拜登政府的立場稱，只要朝鮮不出面對話，就很難接受韓國的終戰宣言提議。 鄭義溶就多次表明有意訪朝的教皇方濟各訪朝的磋商表示：「在南北對話過程中，向（朝鮮）轉達了希望探討教皇訪朝方案的意見。」但鄭義溶並未闡明具體這一節點。就朝鮮的反應，他表示：「暫時沒有否定的反應。但教皇廳的立場是，只有朝鮮正式邀請，才能研究。」據悉，朝鮮沒有就是否邀請教皇訪朝作出回復。

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