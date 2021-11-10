洗碗機. November. 10, 2021 07:22. . 南非的一名修女將耶穌比喻為洗碗機。清洗臟碗，排出垃圾的洗碗機。這是在談論人們對待痛苦和苦惱的方式時說出的話。修女說，我們應該效仿耶穌，耶穌的做法是「把降臨到自己身上的東西都吸收下來，不是原封不動地保存下來，而是把它交給天父」。 曾任南非真實和解委員會主席的圖圖主教從修女的話中吸取了教訓。委員會的目的是聽取加害者和受害者的證詞，查明真相並進行和解。他認為只有讓委員會的工作人員在聽到痛苦的故事時不把它放在裏面，而讓它排出去，才能保持精神健康。心理專家們的想法也是一樣。 這絕非易事。他們聽到的故事非常可怕，光聽就會成為精神創傷。關於嚴刑拷打、殺人和暴力的故事，都不是人類耳朵所能承受的水平。他們在聽故事時代理體驗了痛苦和難過。因此，參加委員會活動的人中，有些人婚姻破裂，出現睡眠障礙，性格變得暴躁，與配偶爭吵，飲酒過量。采訪記者們也得了神經衰弱，速記記者們在聽寫證詞的同時不知不覺地哭了起來。由於正式語言多達11種，因此把受害者和加害者的證詞翻譯成第一人稱的翻譯人員最為嚴重。他們在心理上既是加害者，又是受害者。 再現的暴力效果實在令人生畏。聽取證詞、記錄、翻譯甚至報道都讓人們受到了傷害。一些患者患上了創傷後應激障礙。與耶穌不同，他們沒有成為把臟東西排放出去的洗碗機，而是成為一種把吸進去的東西收在灰塵袋裏的真空吸塵器。因為他們是軟弱的人。但是，他們的犧牲對治愈國家創傷起到了很大的作用。文學評論家·全北大學客座教授

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