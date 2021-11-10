美聯儲：「擔心中國恒大事態的風險威脅國際經濟」. November. 10, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國中央銀行——聯邦儲備委員會當地時間8日警告，面臨破產危機的中國大型房地產公司恒大的事態可能波及美國等全球經濟。就在今年9月，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾還表示，「恒大問題只局限在中國」，否認了擴散為全球金融危機的可能性。 美聯儲在當天公布的《上半年金融穩定報告》中指出：「中國房地產問題給美國金融系統帶來了風險。」美聯儲在報告中表示：「考慮到中國經濟和金融系統的規模、其與全世界的貿易聯系等方面，中國金融的不穩定可能通過心理上的惡化，給全球金融市場帶來壓力，威脅全球經濟增長，對美國也會有影響。」 美聯儲還表示：「中國企業和地方政府的負債仍大，通過金融部門的杠桿（借款投資）高，房地產投資價值也過分上漲」，「在這樣的環境下，如果中國集中對高杠桿機關進行限製，就像恒大事件所示，可能給房地產領域等高負債企業造成危機。」恒大集團此前一直以貸款為基礎積極擴張事業，但最近隨著政府出面限製房地產，陷入了流動性危機。美聯儲還表示：「如果危機轉移到金融公司，房地產價格突然發生調整，投資者的風險承受傾向減少，中國的金融體系可能會受到很大壓力。」

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