日本：「推進6·25戰爭結束宣言為時尚早」. November. 08, 2021 07:21. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本共同社6日報道說，日本政府就宣布處於停戰狀態的「6·25戰爭」結束表示「為時尚早」。這是日本政府首次就韓國政府推進的終戰宣言表明立場。 據共同社報道，當地時間10月19日在美國華盛頓舉行韓美日三國朝核問題代表團團長磋商時，韓國外交部韓半島和平交涉本部長魯圭德以文在寅總統在聯合國的演講為基礎，強調了終戰宣言的有用性。此前，文在寅在9月21日出席聯合國大會時提議，韓國、朝鮮、美國三方或再加上中國的四方聚在一起，來共同宣布韓半島戰爭的結束。 對於魯圭德的發言，日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕以朝鮮一再試射導彈為例，面露難色地表示「推進終戰宣言為時尚早」。美國國務院朝鮮事務特別代表金聖沒有明確表示贊成和反對。共同社稱：「三國之間對終戰宣言存在分歧。」 共同社稱，岸田文雄政權非常警惕朝鮮一再試射導彈，在朝鮮核問題和綁架日本人問題尚未找到解決方案的情況下，只擴散對朝和解氛圍。 共同社還稱，日本不是「6·25戰爭」當事國，因此想在韓半島懸案中維持無核化優先原則。共同社報道說：「特別是岸田政權擔心，如果先宣布戰爭結束，作為日本最重要的課題——朝鮮綁架日本人的問題可能會在沒有得到解決的情況下被放置一邊。」

한국어