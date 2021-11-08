李在明：「國土屬於全體國民」……在野黨：「無視市場」. November. 08, 2021 07:22. by 許桐準, 全主榮 hungry@donga.com,aimhigh@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明強調，「房子是公共產品」，再次表明了將杜絕房地產不勞而獲的意誌。但是，國民力量黨抨擊李在明關於公共產品的講話是「是共產主義」。 李在明6日訪問了首爾市東大門區的青年公共住宅「長安生活」。他表示：「特別是，土地屬於全體國民。有必要堅定這種想法。」他說：「公共領域的思考應該多樣化」，「有些人認為，在自由民主國家，我擁有一棟房子還是100棟房子，為什麽要別人來管？應該改變這種想法。」他解釋說：「在狹小的空間裏有效地利用土地的方法就是公共住宅。我說這種話的時候，有人稱我為共產黨，不是說所有的住宅都要這樣，而是說哪怕是10%也要建成可以居住一輩子的高品質、低價錢的住宅。現在還不到5%。」 李在明就公共住宅的供應問題表示：「從實質性公平層面出發，正在考慮優先給韓國社會最弱勢群體的青年分配一部分。」他提出了此次總統選舉的最大爭論焦點——房地產相關選舉公約，同時開始攻略被視為是「李在明脆弱環節」的2030（20歲-39歲）青年一代。 對於李在明的這一發言，國民力量黨強烈批評稱，這是在「無視市場」，「這恰恰體現了一直談論的李在明政府是什麽樣子。」該黨發言人許恩雅當天表示：「（李在明）這一講話一步也沒有走出造成房地產價格暴漲的文在寅政權失敗的、歪曲的房地產觀念，」「這是繼進行共產主義式控製的餐廳總量製之後，又一個無視市場、不承認私有財產市場的危險觀念。」

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