立冬過後氣溫將驟降10度，江原或將下雪. November. 06, 2021 07:09. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 下周伊始，全國白天最高氣溫將在一天之內下降10度左右，寒冷將來臨。江原山區有可能會下雪。 5日，據氣象廳預報，6日天氣晴朗，首爾白天最高氣溫爲21度，全國氣溫與往年差不多。但據預報，當天濟州地區的降雨量將不足5毫米。立冬的7日，預計首爾21度等全國白天最高氣溫將達到18 ~ 22度。 但是8日（星期一），韓半島西北方向將出現下降至零下25度的寒潮鋒面，寒冷天氣將來襲。據預報，8日首爾早晨氣溫爲11度，與前一天相似，但白天氣溫爲11度，比前一天下降10度。當天，全國白天氣溫將比前一天下降10度左右，大田14度、光州14度、大邱17度等地的氣溫將有明顯的下降。據預報，當天全國範圍內還將出現伴隨雷電和飓風等的強降雨。 此次寒冷天氣將持續到14日。預計降雨將持續到10日。氣象廳預測說，隨著氣溫急劇下降，江原嶺東和山地地區有可能在8日下午下雪。

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