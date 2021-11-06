尹錫悅成為國民力量黨總統候選人，從文在寅的「我們尹總長」到反文先鋒. November. 06, 2021 07:10. by 崔惠? herstory@donga.com. 隨著前檢察總長尹錫悅5日被確定為國民力量黨總統候選人，他與文在寅總統的緣分備受關註。這是因為，在文在寅政府上臺的同時，尹錫悅被任命為首爾中央地方檢察廳檢察長，文在寅總統稱他是「我們的尹總長」，並親自遞給他檢察總長任命書，但現在他卻成了謀求政權更叠的先鋒。如果文在寅和尹錫悅舉行會晤，將是兩人時隔2年4個月再次見面。 2017年5月，文在寅將時任大田高等檢察廳檢察官的尹錫悅提拔為首爾中央地方檢察廳檢察長。尹錫悅不僅對已被拘留的前總統樸槿惠展開調查，還陣頭指揮對前總統李明博和前大法院院長梁承泰進行拘留，站在了所謂「清算積弊」的最前沿。2019年6月，文在寅又提名尹錫悅為檢察總長。 然而，隨著尹錫悅著手調查前法務部長曹國，他與政府和執政黨的關系也開始出現裂痕。此後，隨著前法務部長秋美愛就任，對尹錫悅發動調查指揮權，並把他移交懲戒委員會等，雙方出現了前所未有的矛盾。對於尹錫悅在「秋-尹矛盾」中被認為會成為在野陣營的總統候選人，文在寅直到今年年初還稱他為「文在寅政府的檢察總長」，但10個月之後，尹錫悅當選在野黨總統候選人成為了現實。 青瓦臺上個月26日同執政黨共同民主黨總統候選人李在明舉行會晤後表示：「如果（在野黨）候選人提出（會晤）要求，將予以考慮。」執政圈一名有關人土表示：「即使舉行會晤，也很難進行深入的討論。」

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