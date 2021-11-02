日本一男子在地鐵上不分對象地用凶器紮人…“想殺人被處以死刑”. November. 02, 2021 07:28. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 在日本發生了像電影《蝙蝠俠》中的小醜一樣打扮的24歲男子在地鐵內揮舞凶器並縱火，導致17人受傷的事件。犯人在接受警方調查時表示：“想殺人被處以死刑。 據NHK等媒體報道，上月31日晚8時左右，一名身穿綠色襯衫、紫色外套並染著一頭金色短發的男子乘坐了從東京郊區調布市開往市中心新宿的特快列車京王線上。他掏出刀無端刺向了坐在電車裏的一名70多歲男子。 看到這一情景的乘客說：“他手裏拿著刀。大家快逃”，乘客們急忙逃到了其他車廂。在此過程中，也有人摔倒。犯人一邊追著尖叫著逃跑的乘客，一邊把事先准備好的油灑在地鐵上，然後用打火機點燃。被刀刺傷的男子處于昏迷狀態，16人因吸入濃煙等受了大大小小的傷。 地鐵緊急停靠在平時不停車的國領站。電車門打不開，乘客們急忙從窗戶逃了出來。犯人縱火後，跷著腿坐在地鐵內的座位上叼著煙。而且，犯人對出動的警察沒有做出任何抵抗就被逮捕了。 犯人在接受警方調查時表示：“從6、7月份開始就打算被處死。我想殺了人，被處以死刑。”他還說：“因爲是萬聖節，所以瞄准了人多的電車。我以爲特快列車各站之間的距離很遠，乘客們都跑不掉了。”據民營電視台《日本電視》報道，犯人對警方說：“一直都很羨慕小醜”，但沒有說謝罪或反省的話。

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