道奇隊韓國球員的本壘打今後有可能再也看不到了. November. 02, 2021 07:28. by 李憲宰 uni@donga.com. 多倫多藍鳥隊的左手投手柳賢振（34歲）在效力于洛杉矶道奇隊時期的2019年9月23日與科羅拉多洛基山隊的比賽中，第5局擊出了越過右中間圍牆的一分本壘打。這是包括韓國時期在內，柳賢振進入職業聯賽後轟出的第一個本壘打。 也許今後柳賢振再也沒有機會打出本壘打了。因爲與美國聯盟不同，投手也能站在擊球位上的國家聯盟正在推進從明年賽季開始引進指名打者（擊球員）制度。 《美聯社》等當地媒體1日報道說：“美職棒大聯盟事務局和球員工會、各俱樂部都希望國家聯盟引進指名打者制度”，“事務局通過12月開始的與球員工會的交涉後，將明年賽季國家聯盟引入指名打者制度具體化。”美聯社還報道說：“1日舉行的休斯敦太空人隊和亞特蘭大勇士隊的世界大賽第5場比賽有可能成爲投手站上擊球位的最後一場比賽。 與過去不同，最近在國家聯盟主要進入9號擊球手順序的先發投手經常成爲“休息的擊球員陣容”。CBS體育表示：“在今年的常規賽中，投手們的三振比率達到了44.2%。”如果在國家聯盟也引入指名打者制度，如果沒有“二刀流”大谷翔平（洛杉矶天使隊）這種特殊情況，投手幾乎不可能站在擊球位上。

한국어