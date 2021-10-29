“奧斯卡最佳女配角”尹汝貞，成大衆文化領域金冠文化勳章獲獎第一人. October. 29, 2021 07:32. by 金基潤記者 pep@donga.com. 韓國演員首次在美國奧斯卡頒獎典禮上獲得最佳女配角獎的電影《水芹菜》的演員尹汝貞(74歲)在大衆文化領域首次獲得了金冠文化勳章。 文化體育觀光部和韓國文化信息振興院28日舉行了“大衆文化藝術獎”頒獎儀式，向尹汝貞授予了金冠文化勳章。在大衆文化領域，到目前爲止，銀冠文化勳章是最高階段的授勳，今年首次被授予了金冠文化勳章。 文體部相關人士解釋了選定理由，“我們認爲尹演員今年的海外獲獎特別有意義，因此與行政安全部協商後授予其金冠文化勳章”，“尹演員的獲獎提高了全世界對韓流文化內容物的關注度，國內大衆文化産業界也得到了實惠。不僅對以後後輩演員們的海外進軍産生了積極的影響，國家形象和品牌價值也有所提高。” 1966年作爲TBC第3期公開招聘演員出道的尹汝貞出演了去年上映的《燦實也多福》、《酒神小姐》、《高齡化家庭》等多部電影，在電視劇和綜藝節目中也非常活躍。憑借在電影《水芹菜》中令人印象深刻的老奶奶演技，今年席卷了國內外各種獎項。 大衆文化藝術獎是政府對一年內在大衆文化領域綜合國內外活動和社會貢獻度、認知度等表現出卓越功績的藝術家作出的嘉獎。今年的大衆文化藝術獎把歌手、演員、喜劇人、聲優、廣播作家、演奏者等加起來共29人授予其文化勳章(6人)、總統表彰(7人)、國務總理表彰(7人)、文化體育觀光部長官表彰(9人)等。 銀冠文化勳章由20世紀70年代掀起民謠熱潮的第一代創作歌手李長熙和引領韓國電影界複興時期的已故電影制作人、Cine2000代表李春淵獲。演員朴仁煥、已故演員宋在浩、電視劇作家盧熙景被選爲寶冠文化勳章獲獎者。 總統表彰由演員金永哲、鄭雨盛、歌手金燕子和李笛、金泰浩PD、電視劇《文森佐》的作家朴宰範、《奔跑吧!Honey!》的配音演員崔秀敏獲得。國務總理表彰由演員李貞恩、韓藝璃、歌手熊山、貝斯手鄭元英、音樂導演金文正、聲優安京鎮、藝術導演金雪鎮獲得。文化體育觀光部長官表彰由NCT DREAM、Oh my girl、演員李帝勳和吳政世、喜劇演員安英美、聲優崔德熙、貝斯手徐英道、班德琴演奏家高相智、模特崔素拉獲得。

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