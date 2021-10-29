莫德納首席執行官：「50歲以上群體，從2023年起每年都需要打加強針」. October. 29, 2021 07:32. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美國製藥公司莫德納的首席執行官斯特凡·班塞爾預測，50歲以上的人每年都要接種新冠疫苗。 班塞爾當地時間27日在接受路透社采訪時表示：「新冠疫苗的預防功效（在接種後）隨著時間的推移逐漸減弱，因此從2023年開始，我們將會看到，50歲以上的人每年都要追加接種疫苗（加強針）。」之於50歲以上的人成為打加強針對象的原因，他表示：「因為這一年齡段住院率（相對）高，死亡人數太多。」 目前，美國在輝瑞和莫德納疫苗接種者中，除高危人群外，還允許65歲以上高齡人群打加強針。強森疫苗接種者中，18歲以上都是打加強針對象。此外，美國NBC新聞臺27日報道，美國疾病控製與預防中心最近修改了接種方針，允許癌癥患者或器官移植患者等免疫系統受損的人可以接種第四針。此前，疾控中心曾建議免疫系統受損患者在接種一二劑疫苗後加打第三劑疫苗。即，接種三劑疫苗後仍沒有產生足夠免疫力的人，可以進一步接種疫苗。 繼以色列之後，又出現了批準以大部分國民為對象打加強針的國家。澳大利亞衛生當局27日批準以第二劑接種6個月後的18歲以上成年人為對象註射輝瑞疫苗。對於加強針的功效，專家們的意見各不相同。路透社報道說，最近接連出現了加強針可以增加接種疫苗後隨著時間推移減少的抗體的研究結果；但也有人認為，除了免疫受損患者外，沒有必要廣泛的打加強針。

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