紐約人的“鱿魚遊戲”……“像李政宰一樣舔焦糖餅並成功！”. October. 28, 2021 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 26日(當地時間)下午，美國紐約曼哈頓切爾西地區的一個攝影棚建築。身穿綠色運動服，各自挂著背碼的80名紐約市民下了車進入了建築物內。他們是親自體驗Netflix人氣電視劇《鱿魚遊戲》並參加決出優勝者活動的人。在韓國觀光公社紐約分公司主辦的該活動中，參加者們玩著“椪糖”、“打紙片”、“一二三木頭人”等遊戲，展開了較量。該活動向一名冠軍提供可以來韓國的往返機票，共有3110多人報名，隨機選出了80人。 10年前曾在韓國擔任英語講師的迪倫•多諾文說：“《鱿魚遊戲》演員的演技令人驚訝，關于‘階級’的故事也很有趣。很開心高水平的韓國電影和電視劇在美國大受歡迎。”參加者朱莉娅說：“完全被韓國文化所吸引。我還看了電影《寄生蟲》”，“美國的連續劇有時會很老生常談或無聊，韓國電視劇具有創造性，不斷展現新的面貌。” 第一個遊戲是按照規定的形狀挖出焦糖餅的“椪糖”遊戲。參加者們確認各自收到的焦糖餅形狀，同時發出了歡呼聲和感歎聲。他們一起趴在地上用針刮焦糖餅，或者像演員李政宰一樣用舌頭不停地舔。成功挖出星星形狀的年輕女性貝蘭說：“就像在電視劇中看到的那樣舔焦糖餅，結果成功了”，並把一塊焦糖餅碎片遞給了記者。20多歲的男性克裏斯在規定時間僅剩數十秒的時候，成功挖出了最難的雨傘形狀。他興奮地說：“幾乎不用針，只是一直舔著。”以各隊對抗賽形式舉行的“打紙片”遊戲開始後，演播室裏響起了紙片被摔在地板上的聲音。雖然也有很多參賽者不僅沒有翻起對方的紙片，反而砸向了意想不到的地方，但與電視劇不同，所有參賽者的臉上都充滿了笑容。在3分鍾內不被找人者揪出，必須通過終點線的“一二三木頭人”遊戲中，參賽者們的專注力非常突出。當天活動主辦方穿著電視劇中主持人穿過的紅色服裝，其中一人爲了扮演“前台男”角色還穿上了黑色鬥篷。 最後的冠軍是生活在紐約皇後區的男性查爾斯。拿到機票的他說：“我想盡快去韓國旅遊，被韓國的文化遺産所包圍。韓國正在爲其他國家創造革新。”

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