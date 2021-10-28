「與新冠共存」實施在即，韓國再次出現流行的跡象……「再次轉為增加趨勢」. October. 28, 2021 07:30. by 李智允記者 asap@donga.com. 在11月「與新冠共存（階段性恢復日常生活）」即將開始之際，新冠疫情再次流行的憂慮正在增大。據統計，27日新確診患者達1952人。僅過一天，確診人數就比前一天（1266人）增加了近700人。 防疫當局解釋說，國內的新冠流行再次轉為增加趨勢。中央事故處理本部社會戰略班長孫英來27日在新聞發布會上評價說：「最近3周呈減少趨勢的確診人數進入本周後再次逐漸增加，出現了『反彈』現象。」防疫當局認為，原因是期待恢復日常生活、放寬私人聚會限製、冬季室內活動等。 由於即將迎來年輕人聚集的萬聖節（10月31日），防疫管理進入了緊急狀態。保健福利部長權德哲表示：「在周末萬聖節即將到來之際，違反防疫守則的行為可能會增加。」萬聖節的第二天是轉為「與新冠共存」的第一天。因此，越來越多的人擔心周末聚會等會增加。 也有人擔心新冠疫情和流感同時流行的「雙流行」。中央防疫對策本部流行病學調查分析團長李相元表示擔憂說：「新冠感染癥和流感是癥狀相似的呼吸道病毒疾病。如果發燒患者到醫院就診，很難鑒別，可能很難應對。」因此，防疫當局將於28日發表「加強針」等11、12月疫苗接種計劃。同時還將囑咐60歲以上的人積極參與加強針接種。 將於29日確定的「與新冠共存」履行計劃最終案中，預計將包含服用口服藥劑相關內容。預計將具體公開口服藥劑已確保的劑量和對象等。前一天，總統秘書室室長劉英敏在國會運營委員會國政監查中表示：「計劃購買40萬人份左右的口服藥劑。」

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