90%的日本人「討厭中國」……66%的中國人「討厭日本」. October. 22, 2021 07:25. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 調查顯示，10名日本人中有9人對中國的印象是「不好」。中國人中對日本的印象回答「不好」的也占66.1%。中日兩國明年9月將迎來邦交正常化50周年，但今年兩國都對對方的感情比前一年惡化。 據《每日新聞》21日報道，日本的非營利團體「言論NPO」和中國國際出版集團8月21日至9月25日以1000名18歲以上（日本）男女和1547名（中國）男女為對象，就對對方國家的認識進行了調查。在日本人中，對中國持否定態度的人比去年增加1.2個百分點，達到90.9%。這是自2016年開始調查（91.6%）以來的最高值，也是5年後再次超過90%。 在中國人中，對日本持否定態度的人比去年增加13.2個百分點，達到66.1%。對日負面印象在因尖閣列島（中國稱釣魚島）矛盾兩國發生沖突的2013年達到90.1%後持續減少，但一年之後就大幅增加。言論NPO負責人工藤泰誌20日在記者會上分析說：「只討論相互軍事威脅，兩國國民的不安被放置一邊。」 中日國民對對方國家的否定認識高於韓日國民。言論NPO與韓國東亞研究院實施的韓日國民相互認識調查結果顯示，韓國人對日本的否定印象從去年的71.6%減少到今年的63.2%。同期，日本人對韓國的負面印象從46.3%小幅增加到48.8%。2015年以後，日本人的反華情緒處於持續比反韓情緒高出近2倍的狀態。

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