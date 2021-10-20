加害者的傷口. October. 20, 2021 07:27. . 有寬容的人。甚至對傷害自己的加害者也寬容的人。愛爾蘭作家莎莉·魯尼撰寫的《普通人》的主人公瑪麗安就是如此。她在學校總是被排斥。有兩個男生尤其如此。他們中的一個在其他學生聚在一起的時候，把她的小胸稱為「扁胸」，並互相在耳邊竊竊私語。他們還做了更過分的事。這是上初中和高中時發生的事情。那是18歲左右。 她畢業幾年後原諒了他們。加害者之一死了，導致她無法原諒，但另一個道歉後立即原諒了。如果能提前原諒自殺的朋友，該有多好。他心裏肯定也是很抱歉的。她之所以寬容，是因為她認為傷口不僅發生在受害者身上，還會對加害者、也許對加害者造成更大的傷害。 「殘忍之舉不僅會傷害受害者，也許還會給兇手造成更深更永久性的傷害。」雖然這似乎是無稽之談，但如果將人視為善良和倫理的存在，這是完全可能的想法。她認為受害者通過痛苦和傷痛也學習到了，加害者也會隨著做出錯誤之舉而「知道一些無法忘記的東西」。這就是她可憐那些對她做錯的人的原因。她堅信，無論是加害者還是受害者，都會通過傷痛來學習和改變。 考慮到在完全不是受害者也向加害者扔石頭的虐待性文化，她對人類本性的樂觀可能顯得有些天真。但是作為受害者的她所表現出的耀眼的寬容，以及這種寬容所假設的加害者善良的倫理本性，都是我們人類的一部分。僅憑這一點，人類已很美麗。

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