孫興慜父親孫雄正出版論說文. October. 20, 2021 07:28. by 金東昱 creating@donga.com. “我的足球完全是父親的作品。”(孫興慜) 世界級足球明星孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)一有機會就對足球師傅父親、孫式足球學院教練孫雄正(55歲)表示感謝。孫興慜從小就從孫教練那裏接受強調系統、基礎的足球訓練和作爲選手應具備的人性教育，這是衆所周知的事情。孫教練最近通過論說文《一切從基礎開始》(照片)首次詳細闡述了自己的故事和培養孫興慜的教育哲學。 孫教練的次子孫興慜在小學3年級時表示：“想和哥哥一起踢足球。”孫教練問他“爲什麽想踢足球？，並解釋說，“非常辛苦。”但得到的回答是“嗯，我願意”。因爲是自發開始的，所以每次訓練時孫興慜抱怨辛苦，他都會說“是你讓我教你才開始的”。孫興慜最近也說：“不管怎麽看，當時父親說的話都是‘神之一手’。我確實說過要先做，所以不能說(抱怨)什麽。 爲了讓孫興慜在25歲時發揮出最佳狀態，孫教練早早就制定了各階段訓練計劃。光基本功就教了7年。孫興慜上初中時開始進行雙腳訓練。爲此，穿襪子、穿褲子、射門訓練時都從左腳開始。目前，孫興慜以自由自在地使用雙腳，用雙腳進球的選手而聞名。孫興慜在18歲時主要練習射門。每天踢500個左腳，500個右腳。他反複進行了定5個分數，將球盤帶到指定地點進行射門的訓練。其中2個成爲了現在人們所說的“孫興慜區域”。 孫教練向孫興慜強調的不僅僅是訓練。孫教練希望孫興慜成爲經常接近書本的人。孫教練首先每年讀100本左右，從中抽出30本左右劃重點線，把重要的頁碼折起來讓孫興慜讀。 文中還透露了大3歲的哥哥孫興潤和孫興慜的關系。孫興慜曾坦白說，“小時候哥哥是最好的合作者。”孫教練表示：“作爲職業選手，每當遇到困難或感到疲憊時，孫興慜就會給哥哥打電話開誠布公。”孫教練說：“說實話，如果沒有哥哥，興慜能否獨自承受艱苦的訓練還是個疑問。 孫教練最近沒有對孫興慜唠叨或參謀。因爲孫興慜能自己嚴格控制自己。在父親眼裏，孫興慜最輝煌的瞬間還沒有到來。孫教練表示：“輝煌的日子在未來。”

한국어