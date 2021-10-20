朝鮮在韓美日討論對朝談判之際發射「新型潛射導彈」. October. 20, 2021 07:28. by 申圭鎮、朴孝穆記者 newjin@donga.com、tree624@donga.com. 朝鮮19日向東部海域發射了一枚新型潛艇發射彈道導彈。這是今年以來第七次導彈發射，發生在韓美日三國在韓國與美國分別舉行情報部門負責人和朝核問題首席代表會晤的當天。在韓美試圖通過討論宣布結束戰爭和人道主義援助將朝鮮拉到談判桌前的情況下，朝鮮似乎炫耀似的時隔2年再次發動潛射導彈發射挑釁。 據韓國軍聯合參謀本部當天稱，一枚潛射導彈上午10時17分在鹹鏡南道新浦東部海域發射，頂點高度達60公裏，飛行590公裏後墜落在東部海域。聯參本部認為，朝鮮此前從未發射過這一新型小型潛射導彈，它是從潛艇上發射的。軍方相關人士表示：「在新浦造船廠完成建造的新型潛艇（3000噸級）尚未下水，因此推測是在現有潛艇上發射的。」此前，朝鮮12日在武器博覽會（自衛-2021）上首次公開了小型潛射導彈。 此次潛射導彈是短程彈道導彈。有分析認為，與2019年10月在駁船上發射的射程超過2000公裏的「北極星-3型」不同，針對的不是美國，而是搭載戰術核武器、展示對朝實施突襲打擊能力的新型戰略武器。 青瓦臺當天上午在青瓦臺安保室室長徐薰主持下召開了國家安保會議常任委員會緊急會議，並表示：「為了使韓半島和平進程取得進展，最近我們正在與美中日俄等主要國家活躍地進行磋商，在這種情況下發生，深感遺憾。」青瓦臺稱其為「短程彈道導彈」，而不是潛射導彈，也沒有使用「挑釁」一詞。 美軍印度太平洋司令部在聲明中表示：「譴責這種行為，敦促朝鮮不要再做出這種製造不穩定的行為。」

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