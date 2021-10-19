孫興慜親自介紹“韓國的7種魅力”. October. 19, 2021 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. “大家都知道我充滿熱情吧？爲什麽呢？看看熱情的韓國人就知道了。” 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)的聲音充滿了自信。這是他在文化體育觀光部18日公開的韓國旅遊宣傳片中出現的時候。該視頻長約1分20秒，被上傳到韓國觀光公社官方YouTube頻道“Imagine your Korea”。7月被委任爲“韓國旅遊名譽宣傳大使”的孫興慜在此次視頻中，通過“我心目中的韓國是這樣的。大家想象一下自己心目中的韓國是怎樣的？”這一主題，將韓國的7種魅力分別與孫興慜的特性聯系起來並表現出來。 孫興慜將親自用英語解說介紹韓國。由“熱情”、“快速”、“獨創性”、“智能”、“有趣”、“可愛”、“幻想”等7個關鍵詞組成。孫興慜帶球快速奔跑的視頻和“大家都知道我很快吧？”的解說一同出現，對于韓國的高速列車和網速等，他解釋說“韓國本身就很快”。此外，他還留下“我想在賽場上創造性地解決問題。我是韓國人嘛。創意性方面也是專業的”這樣的解說，在東大門設計廣場(DDP)前跳舞的舞蹈演員們的影像也出現了。在視頻的最後，孫興慜留下了“這就是我的心目中韓國。大家心目中的韓國是怎樣的？”這一開放式的提問。 在此次廣告公開之前，托特納姆熱刺隊的主場英國倫敦出現了印有孫興慜身影的雙層巴士。

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