國內煤炭發電到2050年將完全取消. October. 19, 2021 07:23. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 國家制定了到2050年爲止退出所有煤炭發電，實現韓國碳中立的目標。爲此，計劃首先到2030年爲止，將國內排放的溫室氣體量減少到2018年排放量的40% 總統所屬的2050碳中立委員會18日舉行全體會議，審議並通過了包含上述內容的《2050碳中立方案》和《2030國家溫室氣體減排目標(NDC)修正案》。2050碳中立方案有2個，分爲同時取消煤炭和液化天然氣(LNG)發電的A方案和只取消煤炭發電的B方案。 這預示著今後30年的能源大轉換。去年在國內能源發電中占最大比重(35.6%)的煤炭發電到2050年將完全消失。相反，太陽能、風力等可再生能源的比重將從去年的6.6%增加到2050年的60.9 ~ 70.8%。 此次計劃將在27日的國務會議上確定。韓國政府將于下月在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化締約方大會(COP26)上公布《2030 NDC》。文在寅總統當天表示：“爲了提高韓國經濟的持續增長和國家競爭力，將迅速實現碳中立。”

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