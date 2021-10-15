遊泳5冠王黃善宇獲得全國體育大會MVP. October. 15, 2021 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國遊泳的招牌選手黃善宇(18歲•首爾體育高中)在第102屆全國體育大會上首次獲得五冠王，並被評爲最佳運動員(MVP)。 14日，在慶北金泉室內遊泳館舉行的大會最後一天，黃善宇作爲遊泳男子高中組混合泳400米決賽接力賽選手出場，並最終帶領隊伍以3分43秒07的成績奪冠。在該項目上，每隊4名選手將以仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的順序各進行100米比賽。 黃善宇作爲首爾代表選手，繼李秀敏、崔明宰、黃寶俊憲之後，負責了最後一個100米自由泳區間。100米自由泳是在2020年東京奧運會上，黃善宇作爲亞洲選手時隔65年闖入決賽，獲得第5名的“主要特長”項目。隨著國內最強選手黃善宇輕松結束比賽，拉開了與第2名(3分46秒42)3秒以上的差距。 這是華麗的終曲。此前，黃善宇在10日的50米自由泳和800米接力泳、12日的200米個人混合泳、400米接力項目上獲得了金牌。當天，他最後一次登上冠軍寶座，並在參加的5個項目上全部獲得了冠軍。特別是在非主要項目的個人混合泳200米項目上，他還創下了1分58秒04的韓國紀錄。黃善宇擊敗獲得四冠王的奧運會射箭雙冠王金濟德(17歲•慶北一高中)和在奧運會體操女子個人綜合決賽中獲得曆屆韓國最高排名(第21位)的李允瑞(18歲•首爾體育高中)，獲得了MVP。 黃善宇獲得大賽5冠王尚屬首次。黃善宇在首次參加全國體育大會的2019年參加了5個項目，登上了4冠王的寶座。去年因受到新冠肺炎疫情的影響，沒有舉行比賽。 成功完成自己最後一場高中舞台的黃善宇表示：“這次比賽的目標是5冠王，很高興能實現目標。在高中最後一場比賽中取得了圓滿的結局，感到很幸福。” 接下來黃善宇將參加21日至23日在卡塔爾多哈舉行的國際遊泳聯合會(FINA) 25米短道遊泳世界杯。

한국어