「美國情報部門首長」海恩斯17日訪韓「協調對朝政策」. October. 15, 2021 07:21. by 崔智善記者、申珍宇記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 aurinko@donga.com,niceshin@donga.com,lightee@donga.com. 據悉，管轄包括美國中央情報局在內17個美國情報機關的首長、國家情報總監艾布裏爾·海恩斯（照片）將於17日訪問韓國。這是他自5月之後時隔5個月再次訪韓。海恩斯在美國和朝鮮就重啟對話條件展開拉鋸戰的情況下訪韓，其動向備受關註。 據韓國政府消息人士14日透露，海恩斯將於17日對韓國進行為期三天兩晚的訪問。據悉，他將於18日上午訪問首爾龍山美軍基地，下午會見國家情報院院長樸智元。 海恩斯在5月韓美首腦會談夕訪韓，拜訪了文在寅總統，並參觀了板門店共同警備區。作為情報機關的首長，他破例沒有隱瞞主要動向，廣泛會見了韓國軍方、情報當局人士。有評價認為，公開行動本身就是向中國和朝鮮發出的信息。 海恩斯此次訪韓是在朝鮮最近提出「取消對朝敵視政策」作為重啟對話的條件的情況下促成的。朝鮮4日恢復了朝韓間通信聯絡線路，但沒有響應美國的對話提議。據悉，海恩斯過去擔任中情局副局長時曾訪問平壤，與朝鮮進行了秘密溝通。但據悉，此次訪韓期間，他沒有訪問青瓦臺或板門店的計劃。 分析人士認為，海恩斯除了朝核問題之外，還將就朝鮮的網絡威脅和中國問題同國情院進行磋商。據悉，美國最近認為朝鮮的網絡攻擊具有威脅性，因此增加了專門負責監督的人員。 據「美國之音」報道，海恩斯當地時間13日在美國律師協會主辦的視頻對話中指出：「朝鮮和大規模殺傷性武器是我們長期面臨並仍面對的傳統威脅。」海恩斯就中國解釋稱：「所有人都認為中國是最大的威脅，這是『史無前例的威脅』、『步步進逼的威脅（pacing threat）』。」他特別提到中國在區域內的攻擊性、網絡力量和經濟力量，強調中國的威脅是「無與倫比的優先順序」。

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