「韓國人是勤勞的」……美國會議員發言引發種族歧視爭議. October. 08, 2021 07:30. by 金藝潤記者 yeah@donga.com. 美國在野黨共和黨的重量級參議員格拉斯利（88歲、愛荷華州、7次當選）向首次被提名為美國聯邦高等法院法官的韓裔女性、加利福尼亞北部聯邦地方法院法官露茜·高（53歲）祝賀稱，「韓國人擁有勤勞誠實的職業道德」，不料卷入了種族歧視爭議。 據《華盛頓郵報》6日報道，格拉斯利當天在參議院司法委員會舉行的高等法官人事聽證會上表示：「您關於韓國的發言讓我想起了我45歲兒媳的話。兒媳說：『如果說我從韓國人那裏學到了什麽，那就是勤勞、誠實的職業道德。這是從無中創造很多東西的方法』。我向你和你的人表示祝賀。」對此，高法官回答說：「非常感謝。」當天，高法官表示：「朝鮮出身的母親在20世紀70年代首次來到美國，經歷了很多困難。」 格拉斯利的發言傳開後，美國聯邦眾議院亞太裔議員團體「亞太裔黨團會議」主席、華裔眾議員朱迪·朱（紐約州、民主黨）在推特上寫道：「即使是善意，把某個人的特性與族群全體聯系在一起，是一種偏見」，「把某一團體的所有成員等同起來，如同讓特定人士負責別人行動的虐待。」市民團體「亞裔美國人前進的正義」也表示：「表面上溫和的固定觀念也會助長損害和分裂。」相反，格拉斯利議員的發言人室反駁稱：「這些話不是為了侮辱誰，而是為了稱贊誰。作為有韓裔兒媳的人，我只是想對高法官的移民史表示同感。」 《華盛頓郵報》指出，亞裔美國人誠實的固定觀念與黑人、西班牙裔、原住民等其他少數人相比成功的可能性更大，並與順應體製的所謂「模範少數人」概念相聯系。這不僅會導致非白人之間的分裂，還會成為亞裔美國人在受到歧視時以「你們的處境不是比其他少數人好嗎」的方式正當化的工具。

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