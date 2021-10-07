韓國股指跌近2900點，美元匯率接近1200韓元. October. 07, 2021 07:25. by 朴敏宇記者、李相煥記者 minwoo@donga.com,payback@donga.com. 在多種利空因素同時出現的「雞尾酒」作用下，韓國股票、韓元、債券價格同時暴跌，「三重熊市」相繼出現。6日，KOSPI指數暴跌2%，逼近2900點，韓元兌美元的匯率時隔1年零2個月上升到1190韓元（韓元價值下跌）。 受全球供應鏈出現問題、原材料價格上漲、通貨膨脹加速恐懼和擔心經濟放緩等短期內難以消除的結構性不利因素影響，意想不到的金融市場沖擊「完美風暴」（超大型綜合危機）很有可能會越來越大。 ○ 韓國綜合股價三天內蒸發117萬億韓元 據韓國交易所6日稱，當天KOSPI比前一天下跌53.86點（1.82%），以2908.31點收盤。這是比今年開盤第一天1月4日（2944.45）還要低的年中最低值。繼前一天時隔6個月跌破「KOSPI3000」後，僅過一天，2900點也受到了威脅。 進入本月以來，KOSPI指數連日暴跌1.6%以上，在最近3個交易日裏下跌超過160點。短短三天裏，有價證券市場的市價總額也消失了117萬億韓元以上。 當天，外國投資者拋售了2794億韓元，帶動了下跌趨勢。個人投資者和機構投資者分別凈買進1768億韓元和843億韓元，但仍未能逆轉。三星電子（-1.25%）、SK海力士（-1.43%）、Celltrion（-2.75%）等繼前一天之後再次刷新了年中最低值。 KOSDAQ指數前一天暴跌33.01點（3.46%），以922.36點收盤，跌幅更大。NH投資證券WM Masters專門委員片得鉉表示：「湧入KOSDAQ市場的『舉債投資』對不利因素的反應更加敏感。隨著投資心理萎縮，在股價進一步下跌之前清算信用交易融資的投資者正在增加。」 〇 在重重不利因素的影響下，「三重熊市」將持續 韓元和債券價格也同時下跌。當天，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率在前一天上漲3.6韓元，以1192.3韓元收盤。韓元對美元匯率超過1190韓元是自去年8月4日（1194.1韓元）以後的第一次。3年期國債利率比前一天上升0.069個百分點（債券價格下降），以1.719%收盤，再次刷新了年中最高值。5年期利率也突破了年中最高值，為2.082%。也有人指出，韓元價值及債券價格下跌導致股價暴跌的惡性循環正在反復出現。 國內金融市場的「三重熊市」之所以持續，是因為層層疊加的不利因素使凍結的投資心理難以復蘇。隨著全球供應鏈出現差池和原材料價格上漲，通貨膨脹壓力進一步增大，再加上恒大集團破產危機和電力難等，甚至擔心中國經濟可能放緩，投資者的不安感正在增大。 當天，日本日經平均股價（-1.05%）、香港恒生指數（-1.23%）等亞洲股市也一致呈現下跌趨勢。這與美國紐約股市三大指數停止暴跌趨勢，在當地時間5日反彈至1%左右形成了鮮明的對比。IBK投資證券研究中心負責人鄭容澤表示：「中國市場接連出現的利空因素，對包括韓國在內的亞洲股市造成了更大的打擊。」 優振投資證券（音）調查中心負責人李承宇表示：「目前的不利因素是短期內很難解決的結構性問題，因此短期內投資心理似乎沒有改善的上升動力。」

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