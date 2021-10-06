EPL疾風黃喜燦：“敘利亞球員速度很快，技術也很不錯”. October. 06, 2021 07:21. by 金正勛記者 hun@donga.com. “在從小開始就看的、夢想的舞台英格蘭足球超級聯賽(EPL)中入選周最佳11人，心情真的非常好。” 爲了參加2022年卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽而回國的“黃牛”黃喜燦(25歲•伍爾弗漢普頓隊•照片)于5日在坡州足球國家代表隊訓練中心(NFC)舉行的非面對面記者招待會上，就自己最近的活躍表現做出了上述表示。 黃喜燦在本賽季轉會到伍爾弗漢普頓隊(狼隊)之後，正盡情地發揮著自己的實力。他在2日舉行的2021∼2022英超聯賽第7輪主場與紐卡斯爾聯隊的比賽中首發出場，打進多粒進球，帶領球隊以2比1獲勝。黃喜燦在德國萊比錫紅牛隊未能展現出亮眼表現，本賽季他租借加盟狼隊，在本季的英超賽場展開了期待以上的活躍表現。英國廣播公司(BBC)稱贊他表示：“黃喜燦在缺乏攻擊手的狼隊閃亮登場”，“深入對方後防線空擋的他的突破非常犀利。在與紐卡斯爾聯隊的比賽中，黃喜燦在對方後場縱橫馳騁，制造了決定性的機會。” 黃喜燦還透露了與同在英超效力的孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)進行較量的感想。黃喜燦在上月23日對陣熱刺隊的英聯杯32強賽中與孫興慜相遇，當時他攻入追平比分的進球，將比賽拖入到點球大戰。在點球大戰中他作爲狼隊的第一順位點球手出場成功罰入點球。黃喜燦表示：“與興慜哥在賽場上對決還是首次，感覺十分奇妙，心情振的很好。”他還就當時比賽結束後，向孫興慜展示臀部的場面進行了解釋。黃喜燦表示：“與沃特福德一戰該部位首次被撞，到之後與熱刺隊的比賽爲止，3場比賽連續被撞”，“現在還很腫。向興慜哥說，有點痛幫我看下。看過之後哥說還好來著。” 另一方面，在黃喜燦如此活躍的表現下，正在爲主力位置而競爭的阿達瑪•特勞雷(25歲)傳出了危機論。在休賽期他拒絕了熱刺隊的邀請，留在了狼隊，但隨著本賽季租借至球隊的黃喜燦的活躍表現，他在對內的地位正變得岌岌可危。 現在黃喜燦將暫時收起對“夢想舞台”的美好記憶，集中全力幫助球隊贏得世界杯亞洲區最終預選賽的勝利。韓國國家足球隊將于7日在主場安山與敘利亞展開世界杯亞洲區最終預選賽第3輪比賽，以及12日在客場伊朗德黑蘭阿紮迪體育場與伊朗隊的第4輪比賽。黃喜燦信誓旦旦地表示：“敘利亞球員的身材不算高大，速度很快，技術也不錯。主場先贏下敘利亞隊對球隊十分重要”，“我認爲與客場與伊朗隊的比賽會非常艱苦。但這並不意味著我們是爲了打平或輸而遠征。希望球隊先贏下敘利亞，然後憑借那個氣勢在與伊朗隊的比賽時展現出好的競技狀態。” 孫興慜、黃喜燦、金玟哉等其他海外派球員在5日歸國後與國家隊會合，進入了最後的備戰階段。

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