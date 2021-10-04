面臨「破產危機」的中國恒大，瑞典也受到波及. October. 04, 2021 07:08. by 金祺容 kky@donga.com. 因約355萬億韓元的天文數字負債而面臨破產危機的中國房地產公司恒達集團事件的後續風暴甚至蔓延到了北歐的瑞典。 據彭博社2日報道，與恒達子公司恒達新能源汽車（恒達汽車）合作開發電動汽車的瑞典汽車公司「瑞典國家電動汽車（NEVS）」最近解雇了工廠670名職員中的近一半（300人）。 瑞典國家電動汽車公司有關人士表示：「由於沒有從恒達汽車公司調劑資金，因此不僅裁員，還中斷了電動汽車的開發。實際上已經關閉了工廠。」首席執行官斯蒂凡·蒂爾克也表示：「正在尋找新的合作公司和投資者，而不是恒大。」 準備明年批量生產電動汽車的恒大汽車最近也沒能向中國國內的工廠設備業主支付貨款。部分職員的工資也被拖欠，研究所研究員的免費用餐也全部中斷。 恒大集團於上月底出售子公司持有的股票，確保了約1.83萬億韓元的資金，但僅今年內要償還的利息就達7500億韓元，危機仍在持續。特別是，主力事業房地產因中國政府的限製性規定進入停滯期，曾有潛力的電動汽車事業也將不可避免地出現差池，因此有預測認為，恒大集團實際上不可能自力更生復蘇。 恒達集團上個月29日未能向債權人支付約559億韓元的美元債券利息；在此前的同月23日也沒有支付約993億韓元的美元債券利息，而是推遲了30天。

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