金與正晉升朝鮮國務委員，似乎全面掌管對韓對美談判. October. 01, 2021 07:26. by 崔智善 aurinko@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨中央副部長金與正進入朝鮮權力核心——國務委員會成了委員。有預測認為，金與正將鞏固「二把手」的地位，全面參與今後對韓、對美談判。 《勞動新聞》30日報道說，前一天在平壤萬壽臺議事堂舉行的最高人民會議第十四屆五次會議上，「代議員金與正被補選為國務委員會委員」。國務委員會是朝鮮最高政策領導機關，負責指導整個國家的事業、任命或罷免重要幹部、批準和廢除與外國簽訂的重要條約等整個國政。由包括委員長金正恩在內的15名以內的權力核心精英組成。 專家們認為，通過此次晉升，金與正獲得了符合「二把手」的地位，其對外作用將進一步加強。此前，金與正在今年1月舉行的第八次勞動黨代表大會上被排除在黨政治局候補委員之外，從黨第一副部長降為副部長。但韓國情報部門評價說：「全權負責對韓、對美業務的金與正的地位沒有改變。她是實質性的二號人物。」 隨著金與正成為國務委員，朝鮮有可能更換現有外交渠道，強力推進「通南排美」戰略。韓國世宗研究所研究中心主任張成長表示：「美國通、朝鮮外務省副相崔善姬沒有成為國務委員，深度介入對韓政策的金與正當選國務委員」，「金與正擁有部長級官員國務委員的職務，可以與韓國統一部長或美國國務卿當直接對手。」 金正恩的親信、黨中央書記趙勇元和軍方排名第一的朴正天也在此次最高人民會議上成為國務委員。

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