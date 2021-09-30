朝鮮發射用來對韓國發動核偷襲的“高超音速導彈”. September. 30, 2021 07:21. by 尹相虎軍事記者、申圭鎮記者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 據確認，朝鮮28日在慈江道試射了今年1月國務委員長金正恩宣布開發的“高超音速導彈”。高超音速導彈是繼潛射彈道導彈後，被稱為可以摧毀韓美導彈攔截網的“遊戲規則改變者”。有人擔心，一旦朝鮮今後完成導彈能力後安裝戰術核武器並進行實戰部署，對韓核突襲威脅的層次將發生變化。 朝鮮中央通訊社29日報道說：“國防科學院28日上午在慈江道龍林郡都陽裏進行了新開發的高超音速導彈‘火星-8’型的試射。”朝中社強調，“這是首次試射”，並表示，“證實了首次采用的安瓿化導彈燃料系統和發動機的穩定性。”朝中社還表示：“試驗結果表明，所有目的技術指標都滿足了設計上的要求。” 朝鮮公開的照片中，“火星-8”型導彈的外形與中國的高超音速導彈“東風（DF-17）”非常相似。試驗發射由勞動黨中央書記朴正天主管，金正恩沒有參觀。從這是“首次測試”這一點來看，預計不久後朝鮮將再次進行試驗發射。 美國國務院發言人當地時間29日就此表示：“我們嚴肅對待（朝鮮）任何新能力的報道。我們譴責一切使地區和國際社會變得不穩定的非法導彈發射。”

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