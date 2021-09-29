SK Innovation和福特將共同投資13萬億韓元，建立美國最大的電動汽車-電池工廠. September. 29, 2021 07:19. by 郭道榮記者、洪錫浩記者 now@donga.com,will@donga.com. 美國第二大整車企業福特和SK Innovation爲了建設美國國內最大規模的電動汽車、電池工廠園區，將投資114億美元(約13.5萬億韓元)。這是世界上第一個制造汽車大量生産系統的企業福特118年曆史上最大規模的投資。如果此次投資結束，SK innovation將在美國國內的電池生産中占據首位。 28日(當地時間)，兩家公司分別在美國田納西州和肯塔基州舉行了電動汽車組裝工廠及電池生産基地發表活動，公開了大規模投資計劃。 兩家公司計劃通過合作公司“Blue Oval SK”建立3家電池工廠。另外，福特還將建立一家電動汽車組裝工廠。兩家公司將分別向電池工廠投資44.5億美元，福特將向組裝工廠投資25億美元。工廠將從2025年開始啓動。 此次投資是福特曆史上規模最大的一次。這也是在美國進行的電池工廠投資中規模最大的一次。總投資金額中78%集中在電池上。如果說內燃機時代的核心是發動機，那麽電動汽車時代的核心是電池，而這一領域將由與韓國企業合作的企業負責。 預計，Blue Oval SK在美國國內的總電池生産能力將達到129GWh(千兆瓦時)。該數字相當于每年生産215萬輛搭載60千瓦時電池的電動汽車。這一水平是今年5月兩家公司在韓美首腦會談之前發表的60GWh的2倍多。 將建在田納西州的電動汽車、電池生産園區的規模是100多年前在密歇根州底特律建設的福特的象征—河伯魯吉工廠園區的3倍。福特北美法人首席運營官(COO)麗莎•德雷克在接受《路透社》采訪時表示：“此次投資將成爲開始轉向電動汽車的轉折點。”

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